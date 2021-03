Partagez cet article







Communiqué de Solidaires 93, 1er mars 2021 à Saint-Denis

33 points d’accueil de l’assurance maladie en Seine-Saint-Denis en 2015. 18 aujourd’hui.

Et 3 de plus pourraient fermer d’ici un mois.

Après la fermeture du centre de soins dentaires de la Courneuve, malgré la mobilisation de la population, la CPAM 93 a décidé unilatéralement la fermeture définitive des points d’accueil assurance maladie de Bondy, Pantin et les Lilas. La liste risque de s’allonger avec la vente des immeubles de Saint Denis, Aulnay, Montreuil, Aubervilliers, Drancy à des promoteurs immobiliers.

Alors que la crise sanitaire et sociale touche de plein fouet notre département, ces points d’accueil physiques sont essentiels pour l’accès aux soins ses habitant·es. Les 18 centres encore ouverts le sont en moyenne uniquement deux jours par semaine et sur rendez-vous. Ce alors que la fracture numérique remet en cause l’accès de tout·es à la santé comme l’illustre dramatiquement la situation des centres de vaccination du 93 qui voient affluer les populations des départements voisins alors que les sequano-dionysien·nes représentent souvent moins d’un tiers des rendez-vous.

Les habitant·es du département, qui subissent chaque jour les inégalités territoriales qui touchent le 93 dans tous les services publics, refusent de voir sacrifier la santé.

Nous avons le droit d’être soigné·es et protégé·es, ici comme ailleurs.

Les services de la protection sociale nous appartiennent, ils sont notre bien commun.

Non à la fermeture des points d’accueil de l’assurance maladie en Seine-Saint-Denis !

